Вибух на шахті в Донецькій області: від отриманих травм помер третій гірник

У лікарні в Краматорську (Донецька область) помер третій гірник, що постраждав під час вибуху на шахті в селищі Удачне.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова профспілки гірників, нардеп («Батьківщина») Михайло Волинець.

«В опіковому відділенні Краматорської лікарні № 3 сьогодні вночі помер третій гірник, який був у вибої під час вибуху на шахтоуправлінні «Покровське», — написав він.