Нежить, головний біль і порушення слуху. У МОЗ назвали симптоми COVID-варіанту «Дельта»

Симптоми варіанту коронавірусу «Дельта» відрізняються від тих, що мав початковий штам COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

«Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель і втрата нюху чи смаку менш поширені», — йдеться в повідомленні.