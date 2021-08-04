Нежить, головний біль і порушення слуху. У МОЗ назвали симптоми COVID-варіанту «Дельта»

Симптоми варіанту коронавірусу «Дельта» відрізняються від тих, що мав початковий штам COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
«Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель і втрата нюху чи смаку менш поширені», — йдеться в повідомленні.
За даними МОЗ, також «Дельта» має серйозніші симптоми:
- порушення слуху,
- шлунково-кишкові проблеми,
- утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени.
Окрім цього, посилаючись на результати дослідження, проведеного вченими з Китаю, у МОЗ зазначили, що концентрація вірусу у крові людини, зараженої «Дельтою», у 1000 разів більша, ніж в інфікованих «диким» штамом.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала «Дельту» більш заразним варіантом, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- «Дельта» протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Великої Британії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.