Насморк, головная боль и нарушение слуха. В Минздраве назвали симптомы COVID-варианта «Дельта»

Симптомы варианта коронавируса «Дельта» отличаются от тех, которые были свойственны исходному штамму COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены», — говорится в сообщении.