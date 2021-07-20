Национальная академия наук предупреждает, что из-за штамма «Дельта» количество новых больных может возрасти во «взрывном темпе»

Национальная академия наук Украины сообщает, что завершилась фаза падения заболеваемости коронавирусом. Несмотря на все еще низкий ее уровень существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира из-за распространения у них штамма «Дельта».
Об этом НАН Украины сообщила 20 июля в своем обзоре.
Обеспокоенность Академии вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя:
- количество положительных ПЦР-тестов;
- количество новых госпитализаций;
- количество новых зарегистрированных случаев болезни.
При этом число положительных ПЦР-тестов — вероятно, самый оперативный из них — за неделю выросло сразу на 17%. Количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно — на 5% и 7,3% соответственно.
Национальная академия наук отмечает, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличились в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока. В то же время за последние недели незначительно снизилось ежедневное число смертей от коронавируса.
Отметим, что в Одесской и Тернопольской областях показатель госпитализаций больных с коронавирусом превысил норму. По состоянию на 20 июля в Одесской области показатель составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской — 88,9%.
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