Національна академія наук попереджає, що через штам «Дельта» кількість нових хворих може зрости у «вибуховому темпі»

Національна академія наук України повідомляє, що завершилась фаза спадання захворюваності на коронавірус. Попри все ще низький її рівень існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання — подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням там штаму «Дельта».

Про це НАН України повідомила 20 липня у своєму огляді.

Стурбованість Академії викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники:

кількість позитивних ПЛР-тестів;

кількість нових госпіталізацій;

кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.

При цьому число позитивних ПЛР-тестів — ймовірно, найоперативніший із них — за тиждень зросло одразу на 17%. Кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно — на 5% і 7,3% відповідно.