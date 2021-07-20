МОЗ: В Одеській і Тернопільській областях показник госпіталізацій хворих із коронавірусом перевищив норму

Тернопільська та Одеська області не відповідають «зеленій» карантинній зоні за показником динаміки госпіталізацій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 20 липня в Одеській області показник становить 50,3% (норма не більше ніж 50%), а в Тернопільській — 88,9%.

Наразі області перебувають у «зеленій» зоні, для переходу в «червону» зону необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.

Адаптивний карантин передбачає чотири епідеміологічні зони — «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». У регіонах, що перебувають у «зеленій», скасовують всі обмеження, крім носіння захисних масок та дотримання соціальної дистанції.