В Україні 598 нових COVID-хворих. Вакцинували 81 тисячу осіб

В Україні за минулу добу, 19 липня, зареєстрували 598 нових хворих на COVID-19. Найбільше в Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 279 осіб. Одужали 540 українців, а померли — 25.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2,24 млн заражень (одужали майже 2,2 млн людей) і 52 756 померли.

Вакцинували за понеділок 81 015 людей (першу дозу отримали 50 267, а другу — 30 748). З початку вакцинації повністю імунізовані 1 461 875 осіб.