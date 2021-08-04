«Я не бачу намірів»: Ситник вважає, що у НАБУ не планують забирати справу Чауса

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що намірів забирати справу про корупцію колишнього судді Миколи Чауса у його відомства немає.

Про це він розповів в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«Наразі я не бачу намірів вчинити саме так. Та якщо ще два роки тому я б сказав, що це неможливо, то нині, з огляду на останні події, зокрема, на справу Татарова, можливо все. Вигадано й використано механізми, яких до 2019 року просто не було», — зазначив Ситник.

Він нагадав, що Печерський райсуд вже пробував втручатися у справи НАБУ та передавати їх іншим правоохоронним органам. Хоча це і заборонено статтею 36 КПК України. Ситник заявив, що не може виключити подібного сценарію.