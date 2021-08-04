«Я не бачу намірів»: Ситник вважає, що у НАБУ не планують забирати справу Чауса

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що намірів забирати справу про корупцію колишнього судді Миколи Чауса у його відомства немає.
Про це він розповів в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».
«Наразі я не бачу намірів вчинити саме так. Та якщо ще два роки тому я б сказав, що це неможливо, то нині, з огляду на останні події, зокрема, на справу Татарова, можливо все. Вигадано й використано механізми, яких до 2019 року просто не було», — зазначив Ситник.
Він нагадав, що Печерський райсуд вже пробував втручатися у справи НАБУ та передавати їх іншим правоохоронним органам. Хоча це і заборонено статтею 36 КПК України. Ситник заявив, що не може виключити подібного сценарію.
«Тим більше, що нині в медіа активно розганяють неправдиву інформацію про існування нібито особистого конфлікту між мною й Чаусом. Так створюють передумови, щоб заявити про наявність конфлікту інтересів, на підставі якого можна забрати в нас цю справу. Це відомий і дуже примітивний прийом. НАПК завалене заявами про те, що в мене конфлікт інтересів мало не з усіма підозрюваними у справах, які розслідує НАБУ», — пояснив він.
Водночас Ситник підкреслив, що в цій ситуації модератором є генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Він зазначив, що Венедіктова «дала слово», що все буде згідно з законом.
Напередодні адвокат Чауса Ростислав Кравець подав до Офісу генпрокурора клопотання про зміну підслідності справи колишнього судді. Він хоче забрати її у НАБУ і передати іншому правоохоронному органу.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса привезли до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Але 3 серпня НАБУ знайшло Чауса у лікарні «Феофанія», де вручило підозру та затримало його.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон.