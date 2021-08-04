Ситник: Чаус перетнув кордон з Україною за «досить дивних обставин»

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус свого часу виїхав з України «за дивних обставин».

Про це Ситник розповів у інтервʼю ZN.ua.

Ситник пояснив, що НАБУ встановило, що до перетину Чаусом кордону причетна низка правоохоронних органів України. «У процесі розслідування ми встановили, що в екссудді були контакти з охороною президента України», — заявив директор НАБУ.

Він додав, що Чаус «перетнув кордон за досить дивних обставин», та відмовився коментувати інформацію про те, що екссуддю вивозили за документами молдавського бізнесмена або лісосмугою. Також Ситник відмовився підтвердити причетність до цього Головного управління розвідки Міністерства оборони та Управління державної охорони.