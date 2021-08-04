Сытник: Чаус пересек границу с Украиной при «весьма странных обстоятельствах»

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус в свое время сумел сбежать из Украины при подозрительных обстоятельствах.

Об этом он рассказал в интервью ZN.ua.

Сытник объяснил, что НАБУ установило, что к пересечению Чаусом в 2017 году границы причастен ряд правоохранительных органов Украины. «В ходе расследования мы установили, что у экс-судьи были контакты с охраной президента Украины», — заявил директор НАБУ.