«Я не вижу намерений»: Сытник считает, что у НАБУ не планируют забирать дело Чауса

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что намерений забирать дело о коррупции бывшего судьи Николая Чауса у его ведомства нет.
Об этом он рассказал в интервью «Зеркалу недели».
«Сейчас я не вижу намерений поступить именно так. Но если еще два года назад я бы сказал, что это невозможно, то сейчас, учитывая последние события, в частности, дело Татарова, возможно все. Придуманы и задействованы механизмы, которых до 2019 года просто не было», — отметил Сытник.
Он напомнил, что Печерский райсуд уже пробовал вмешиваться в дела НАБУ и передавать их другим правоохранительным органам. Хотя это и запрещено статьей 36 УПК Украины. Сытник заявил, что не может исключить подобного сценария.
«Тем более что сейчас в медиа активно разгоняют ложную информацию о существовании якобы личного конфликта между мной и Чаусом. Так создают предпосылки, чтобы заявить о наличии конфликта интересов, на основании которого можно забрать у нас это дело. Это известный и очень простой прием. НАПК завалено заявлениями о том, что у меня конфликт интересов почти со всеми подозреваемыми по делам, которые расследует НАБУ», — пояснил он.
В то же время Сытник подчеркнул, что в этой ситуации модератором является генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Он отметил, что Венедиктова «дала слово», что все будет по закону.
Накануне адвокат Чауса Ростислав Кравец подал в Офис генпрокурора ходатайство о смене подследственности дела бывшего судьи. Он хочет забрать его у НАБУ и передать другому правоохранительному органу.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуривка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. А после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса привезли в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ к зданию спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Но 3 августа НАБУ нашло Чауса в больнице «Феофания», где вручило подозрение и задержало его.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу.