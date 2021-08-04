«Я не вижу намерений»: Сытник считает, что у НАБУ не планируют забирать дело Чауса

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что намерений забирать дело о коррупции бывшего судьи Николая Чауса у его ведомства нет.

Об этом он рассказал в интервью «Зеркалу недели».

«Сейчас я не вижу намерений поступить именно так. Но если еще два года назад я бы сказал, что это невозможно, то сейчас, учитывая последние события, в частности, дело Татарова, возможно все. Придуманы и задействованы механизмы, которых до 2019 года просто не было», — отметил Сытник.

Он напомнил, что Печерский райсуд уже пробовал вмешиваться в дела НАБУ и передавать их другим правоохранительным органам. Хотя это и запрещено статьей 36 УПК Украины. Сытник заявил, что не может исключить подобного сценария.