Премʼєр Британії Джонсон зустрівся із білоруською опозиціонеркою Тихановською

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 серпня провів першу зустріч із однією з лідерів білоруської опозиції Світланою Тихановською.
Про це повідомили пресслужба глави британського уряду та білоруської опозиціонерки.
«Премʼєр-міністр заявив, що Велика Британія солідарна з народом Білорусі та продовжуватиме вживати заходів для його підтримки», — йдеться у повідомленні Даунінг-стріт. Окрім цього, Джонсон засудив режим Лукашенка за переслідування активістів — у тому числі Сергія Тихановського.
Також вони обговорювали санкції проти влади Білорусі і Олександра Лукашенка, а також потроєння фінансової підтримки білоруського громадянського суспільства цього року.
Тихановська додала: «З часом терор проти білорусів став зачіпати життя і безпеку інших держав. Найяскравіший приклад — міграційна криза: режим Лукашенка використовує нелегальних мігрантів як помсту Литві і Євросоюзу за підтримку білорусів».
- 28 липня із Тихановською зустрівся президент США Джо Байден. Вона закликала Байдена допомогти Білорусі ненасильницьким способом зробити з країни демократію.
- Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську та ще 17 громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Там повідомили, що всіх 18 осіб оголошено в міжнародний розшук. У липні 2021 року Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі Тихановської.