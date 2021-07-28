Байден зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською у Білому домі

Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Про це вони написали у своїх соцмережах.

«Для мене було честю зустрітися із Світланою Тихановською в Білому домі сьогодні вранці. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії і загальних прав людини», — повідомив Байден у своєму Twitter.

Водночас Тихановська у своєму Telegram-каналі зазначила, що закликала Байдена допомогти Білорусі ненасильницьким способом зробити з країни демократію.

«Як політик, я рада цій зустрічі. Президент Байден сказав, що в світі триває боротьба між автократією і демократією. І ви знаєте, що Білорусь у цій боротьбі перебуває на передовій. Тому я закликала президента Байдена допомогти нам зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії. Я виходжу з Білого дому з упевненістю, що голос мільйонів білорусів був почутий», — заявила вона.