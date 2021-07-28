Байден зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською у Білому домі

Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.
Про це вони написали у своїх соцмережах.
«Для мене було честю зустрітися із Світланою Тихановською в Білому домі сьогодні вранці. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії і загальних прав людини», — повідомив Байден у своєму Twitter.
Водночас Тихановська у своєму Telegram-каналі зазначила, що закликала Байдена допомогти Білорусі ненасильницьким способом зробити з країни демократію.
«Як політик, я рада цій зустрічі. Президент Байден сказав, що в світі триває боротьба між автократією і демократією. І ви знаєте, що Білорусь у цій боротьбі перебуває на передовій. Тому я закликала президента Байдена допомогти нам зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії. Я виходжу з Білого дому з упевненістю, що голос мільйонів білорусів був почутий», — заявила вона.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.
- Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську та ще 17 громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Там повідомили, що всіх 18 осіб оголошено в міжнародний розшук. Також підготували документи про екстрадицію Тихановської з Литви.