Байден встретился с беларусской оппозиционеркой Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с беларусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
Об этом они написали в своих соцсетях.
«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщих прав человека», — сообщил Байден в своем Twitter.
В то же время Тихановская в своем Telegram-канале отметила, что призвала Байдена помочь Беларуси ненасильственным способом сделать из страны демократию.
«Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире идет борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан», — заявила она.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
- Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую и еще 17 граждан Беларуси, находящихся за рубежом, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Там сообщили, что все 18 человек объявлены в международный розыск. Также подготовили документы об экстрадиции Тихановской из Литвы.