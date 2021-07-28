Байден встретился с беларусской оппозиционеркой Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с беларусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Об этом они написали в своих соцсетях.

«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщих прав человека», — сообщил Байден в своем Twitter.

В то же время Тихановская в своем Telegram-канале отметила, что призвала Байдена помочь Беларуси ненасильственным способом сделать из страны демократию.

«Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире идет борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан», — заявила она.