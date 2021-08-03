Премьер Британии Джонсон встретился с беларусской оппозиционеркой Тихановской

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 августа провел первую встречу с одним из лидеров беларусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом сообщили пресс-служба главы британского правительства и беларусской оппозиционерки.

«Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки», — говорится в сообщении Даунинг-стрит. Кроме этого, Джонсон осудил режим Лукашенко за преследование активистов — в том числе Сергея Тихановского.

Также они обсуждали санкции против властей Беларуси и Александра Лукашенко, а также утроение финансовой поддержки беларусского гражданского общества в этом году.

Тихановская добавила: «Со временем террор против беларусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Самый яркий пример — миграционный кризис: режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов в отместку Литве и Евросоюзу за поддержку беларусов».