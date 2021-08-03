Премьер Британии Джонсон встретился с беларусской оппозиционеркой Тихановской

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 августа провел первую встречу с одним из лидеров беларусской оппозиции Светланой Тихановской.
Об этом сообщили пресс-служба главы британского правительства и беларусской оппозиционерки.
«Премьер-министр заявил, что Великобритания солидарна с народом Беларуси и будет продолжать принимать меры для его поддержки», — говорится в сообщении Даунинг-стрит. Кроме этого, Джонсон осудил режим Лукашенко за преследование активистов — в том числе Сергея Тихановского.
Также они обсуждали санкции против властей Беларуси и Александра Лукашенко, а также утроение финансовой поддержки беларусского гражданского общества в этом году.
Тихановская добавила: «Со временем террор против беларусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Самый яркий пример — миграционный кризис: режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов в отместку Литве и Евросоюзу за поддержку беларусов».
- 28 июля с Тихановской встретился президент США Джо Байден. Она призвала Байдена помочь Беларуси ненасильственным способом сделать из страны демократию.
- Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую и еще 17 граждан Беларуси, находящихся за рубежом, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Там сообщили, что все 18 человек объявлены в международный розыск. В июле 2021 года Литва официально отказала Беларуси в выдаче Тихановской.