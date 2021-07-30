ЕС осудил режим Лукашенко за использование мигрантов в политических целях

Европейский Союз призвал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Reuters.

«Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев беларусским режимом», — отметил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

По его словам, Союз будет бороться с долговременным ростом числа нерегулярных переходов из Беларуси, чтобы сохранить целостность своего внешней границы.