ЕС осудил режим Лукашенко за использование мигрантов в политических целях

Европейский Союз призвал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Reuters.
«Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы. ЕС и его государства-члены осуждают инструментализацию мигрантов и беженцев беларусским режимом», — отметил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
По его словам, Союз будет бороться с долговременным ростом числа нерегулярных переходов из Беларуси, чтобы сохранить целостность своего внешней границы.
ЕС рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных на перевозчиков мигрантов, нарушающих права человека и лиц, причастных к торговле людьми.
«ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ Союза. Лица, которые не имеют права находиться в ЕС, должны покинуть территорию. В этом контексте ЕС и его государства-члены будут принимать все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», — добавил Боррель.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что Беларусь не имеет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции.
- Еврокомиссия предоставит Литве €10 миллионов для реагирования на наплыв мигрантов. Страна уже строит заграждение на границе — оно должно быть построено на участке границы длиной в 550 километров.