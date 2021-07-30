ЄС засудив режим Лукашенка за використання мігрантів у політичних цілях

Європейський Союз закликав режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Reuters.

«Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності та принципи. ЄС та його держави-члени засуджують інструменталізацію мігрантів і біженців білоруським режимом», — наголосив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

За його словами, Союз боротиметься з довготривалим зростанням кількості нерегулярних переходів з Білорусі, щоб зберегти цілісність свого зовнішнього кордону.