Поліція Гаїті підозрює у причетності до вбивства президента колишню суддю Верховного суду

Поліція Гаїті підозрює колишню суддю Верховного суду Венделлу Кок-Телот в причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза.

За даними поліції, вона зустрічалася з колумбійськими найманцями, звинуваченими в його вбивстві, повідомляє Reuters.

Як зазначається, Кок-Телот була звільнена разом із двома іншими суддями в лютому після заяви Моїза, що проти нього планується переворот.