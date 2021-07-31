Полиция Гаити подозревает в причастности к убийству президента бывшую судью Верховного суда

Полиция Гаити подозревает бывшую судью Верховного суда Венделлу Кок-Телот в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза.

По данным полиции, она встречалась с колумбийскими наемниками, обвиняемыми в его убийстве, сообщает Reuters.

Как отмечается, Кок-Телот была уволена вместе с двумя другими судьями в феврале после заявления Моиза, что против него планируется переворот.