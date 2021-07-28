Зеленський: До вересня потрібно підготувати інфраструктуру, аби робити 250 тисяч щеплень на добу

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки інфраструктури для вакцинації, аби можна було робити 200—250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація», цитує Інтерфакс.

«Чи готові ми з вакцинами — ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. Що стосується інфраструктури для вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. Ми показуємо, як приклад, є у нас вакцина — 150 тисяч мінімум на добу ми можемо колоти. За нашими розрахунками, до вересня ми повинні бути готові, підготувати інфраструктуру і робити до 200—250 тисяч щеплень на добу», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що добовий рекорд щодо кількості вакцинованих встановили 23 липня — 152 675 людей.