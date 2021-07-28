Зеленский: К сентябрю нужно подготовить инфраструктуру, чтобы делать 250 тысяч прививок в сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки инфраструктуры для вакцинации, чтобы можно было делать 200—250 тысяч прививок от коронавируса в сутки.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме «Украина 30. Децентрализация», цитирует Интерфакс.

«Готовы ли мы с вакцинами – нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример – есть у нас вакцина – 150 тысяч минимум на сутки мы можем колоть. По нашим расчетам до сентября мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и делать до 200—250 тысяч прививок в сутки», — заявил Зеленский.

Напомним, что суточный рекорд по количеству вакцинированных установили 23 июля — 152 675 человек.