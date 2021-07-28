НАЗК почало перевірку декларацій Медведчука, низки інших депутатів та посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій нардепа від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, і ще 38 депутатів та посадовців.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Як зазначається, перевірку декларації Медведчука проводять за результатами моніторингу його способу життя.

Окрім цього, агентство перевіряє декларації:

за результатами моніторингу способу життя — начальника відділу Волинської митниці Михайла Бурдейного та завідувачки сектора з питань інфраструктури, впровадження диджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області Олени Дудки ;

та завідувачки сектора з питань інфраструктури, впровадження диджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області ; за посадою (порядком черговості) — народних депутатів Миколи Стефанчука , Наталії Піпи , Олега Марусяка , Вадима Струневича , Людмили Буймістер , Сергія Кузьміних , Ігоря Молотка , Іванни Климпуш-Цинцадзе;

, , , , , , , за результатами автоматичного аналізу ризиків — нардепа Івана Чайківського, начальника сектора забезпечення заходів із питань запобігання та протидії корупції у підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Бориса Лук’янчука, депутатів Дніпровської міськради Миколи Царенка, Арцизької райради (Одеська область) Василя Братінова, Борівської селищної ради (Харківська область) Майї Головченко, Чкаловської селищної ради (Харківська область) Сергія Горлачова, Михайлівської сільради (Запорізька область) Петра Левченка, Бориспільської міськради (Київська область) Ігоря Шалімова, Бориспільської райради Вадима Марисенка, Ірпінської міськради (Київська область) Андрія Страховського, а також голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Юрія Гладика та військовослужбовця Міноборони Володимира Остапенка.

Окрім цього, НАЗК розпочало перевірку 16 осіб на підставі повідомлень громадян, журналістів та правоохоронців про можливе недостовірне декларування: директора Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги Андрія Антоновського, проректора з адміністративно-господарської роботи Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (2 декларації) Олени Вовк, патрульного поліцейського з управління в Черкаській області Максима Голованова, заступника директора Департаменту – начальника управління з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитра Рахматулліна, депутатів Маріупольської міськради Олексія Расказова та Євгена Хармишева, Херсонської облради Сергія Хланя, Кам’янець-Подільської міськради Сергія Самсонюка, Дніпропетровської облради Івана Рязанцева та Анатолія Гайворонського (попереднє скликання), Костопільської міськради Андрія Коренчука, Хмельницької райради Віталія Головатого, секретаря Гатненської сільради Дмитра Шульгана, а також першого заступника начальника Сумської митниці Олександра Микули, начальника відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування Новомосковської райради Айка Стєпаняна та директора Муніципального центру екологічної безпеки Одеської міськради Олександра Панченка.