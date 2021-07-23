Зеленський увів у дію рішення РНБО: чиновники повідомлятимуть про відсутність подвійного громадянства

Президент України Володимир Зеленський 23 липня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 липня 2021 року — про подвійне громадянство у посадовців.

Відповідний указ № 305/2021 опублікували на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, у деклараціях посадовців, які виконують функції держави або місцевого самоврядування, повинна відображатися інформація про відсутність громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на території іншої держави.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення — 23 липня.

Уряду також доручили проінформувати РНБО у серпні про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів, які мають врегулювати питання подвійного громадянства. Проконтролювати хід виконання має секретар РНБО Олексій Данілов.

Відповідне рішення Рада нацбезпеки ухвалила 16 липня 2021 року. Тоді Данілов пояснював, що в Україні у деклараціях про доходи з’явиться графа щодо наявності подвійного громадянства.