Зеленський підписав закон про ув’язнення за брехню в деклараціях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає позбавлення волі за брехню в декларації.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Ще 29 червня Рада підтримала відповідний законопроєкт у другому читанні, а от перший варіант документа президент ветував.

Тоді депутати повернули покарання за недостовірне декларування, але ухвалили й поправку, яка дозволяла посадовцям не розкривати майно, яким володіють чи користуються їхні родичі. Тобто залишалася лазівка для ухиляння від повного декларування статків.

Інша поправка дозволила б карати чиновників за умисне неподання декларації лише обмеженням волі, а не ув’язненням.

Ветувавши законопроєкт, Зеленський вніс свої правки, якими запропонував ці два положення прибрати, зокрема передбачивши покарання за брехню у деклараціях у вигляді позбавлення волі.

Відтак цей варіант закону він підписав.