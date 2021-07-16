Зеленський підписав закон про ув’язнення за брехню в деклараціях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає позбавлення волі за брехню в декларації.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Ще 29 червня Рада підтримала відповідний законопроєкт у другому читанні, а от перший варіант документа президент ветував.
Тоді депутати повернули покарання за недостовірне декларування, але ухвалили й поправку, яка дозволяла посадовцям не розкривати майно, яким володіють чи користуються їхні родичі. Тобто залишалася лазівка для ухиляння від повного декларування статків.
Інша поправка дозволила б карати чиновників за умисне неподання декларації лише обмеженням волі, а не ув’язненням.
Ветувавши законопроєкт, Зеленський вніс свої правки, якими запропонував ці два положення прибрати, зокрема передбачивши покарання за брехню у деклараціях у вигляді позбавлення волі.
Відтак цей варіант закону він підписав.
- Запровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.
- 4 грудня 2020 року Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації — депутати ухвалили законопроєкт, який передбачає штраф і обмеження свободи, але не тюремне увʼязнення. У червні Рада все ж повернула увʼязнення за брехню в деклараціях.
- 27 жовтня 2020 року Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Пізніше стало відомо, що КС визнав неконституційними повноваження НАЗК моніторити спосіб життя посадовців.