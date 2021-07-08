У ДБР запустили спеціальну форму, в якій будь-хто може анонімно повідомити про незаконно отримане майно посадовців

У Державному бюро розслідувань відкрили спеціальну форму, у якій будь-хто зможе анонімно розповісти про незаконне майно посадовців або про те, що вартість придбаного ним майна була дуже сильно занижена.
Про це пише ДБР у Facebook.
«Державне бюро розслідувань є одним із найперших серед правоохоронних органів, що запустили окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів. Для покращення співпраці із заявниками щодо викриття таких фактів Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень», — розповіли у відомстві.
Там наголошують, що всю отриману інформацію ретельно перевірятимуть. Громадянам і ЗМІ радять звертатися через електронну форму, за спеціальним телефоном або поштою.
- Верховна Рада 29 червня ухвалила закон і повернула покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації, підтримавши пропозиції президента Володимира Зеленського. Відтепер умисне неподання декларації каратиметься штрафом від 42 500 до 51 тисячі гривень, громадськими роботами від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або позбавленням волі строком на один рік.
- Якщо в декларації посадовця невідповідність з реальними доходами становитиме від 1,1 мільйона до 4,5 мільйона гривень, то його можуть покарати штрафом у 51—68 тисяч гривень, громадськими роботами від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.