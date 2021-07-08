В ГБР запустили специальную форму, в которой любой может анонимно сообщить о незаконно полученном имуществе чиновников

В Государственном бюро расследований открыли специальную форму, в которой любой сможет анонимно рассказать о незаконном имуществе чиновников или о том, что стоимость приобретенного им имущества была значительно занижена.

Об этом пишет ГБР в Facebook.

«Государственное бюро расследований является одним из первых среди правоохранительных органов, запустивших отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов Бюро создало на сайте специальную форму для обращений», — рассказали в ведомстве.

Там отмечают, что всю полученную информацию будут тщательно проверять. Гражданам и СМИ советуют обращаться через электронную форму, по специальному телефону или по почте.