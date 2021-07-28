НАПК начало проверку деклараций Медведчука, ряда других депутатов и должностных лиц

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций нардепа от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, и еще 38 депутатов и чиновников.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как отмечается, проверку декларации Медведчука проводят по результатам мониторинга его образа жизни.

Кроме этого, агентство проверяет декларации:

по результатам мониторинга образа жизни — начальника отдела Волынской таможни Михаила Бурдейного и заведующей сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области Елены Дудки;

и заведующей сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области по должности (в порядке очередности) — народных депутатов Николая Стефанчука , Натальи Пипы , Олега Марусяка , Вадима Струневича , Людмилы Буймистер , Сергея Кузьминых , Игоря Молотка , Иванны Климпуш-Цинцадзе ;

, , , , , , , ; по результатам автоматического анализа рисков — нардепа Ивана Чайкивского, начальника сектора обеспечения мероприятий по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в подразделениях оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Бориса Лукъянчука, депутатов Днепровского горсовета Николая Царенко, Арцизского райсовета (Одесская область) Василия Братинова, Боровского поселкового совета (Харьковская область) Майи Головченко, Чкаловского поселкового совета (Харьковская область) Сергея Горлачова, Михайловского сельсовета (Запорожская область) Петра Левченко, Бориспольского горсовета (Киевская область) Игоря Шалимова, Бориспольского райсовета Вадима Марисенко, Ирпенского горсовета (Киевская область) Андрея Страховского, а также главы Восточного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Юрия Гладика и военнослужащего Минобороны Владимира Остапенко.

Кроме этого, НАПК начало проверку 16 человек на основании сообщений граждан, журналистов и правоохранителей о возможном недостоверном декларировании: директора Днепропетровской многопрофильной клинической больницы по оказанию психиатрической помощи Андрея Антоновского, проректора по административно-хозяйственной работе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого (2 декларации) Елены Вовк, патрульного полицейского из управления в Черкасской области Максима Голованова, заместителя директора Департамента — начальника управления по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрия Рахматуллина, депутатов Мариупольского горсовета Алексея Рассказова и Евгения Хармишева, Херсонского облсовета Сергея Хланя, Каменец-Подольского горсовета Сергея Самсонюка, Днепропетровского облсовета Ивана Рязанцева и Анатолия Гайворонского (предыдущий созыв), Костопольского горсовета Андрея Коренчука, Хмельницкого райсовета Виталия Головатого, секретаря Гатненского сельсовета Дмитрия Шульгана, а также первого замначальника Сумской таможни Александра Микулы, начальника отдела взаимодействия с органами местного самоуправления Новомосковского райсовета Айка Степаняна и директора Муниципального центра экологической безопасности Одесского горсовета Александра Панченко.