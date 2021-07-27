В Італії випав град розміром із куряче яйце. Крижані кульки пошкодили сотні автомобілів та знищили врожай

На півночі Італії у понеділок, 26 липня, пройшов сильний дощ із градом, який за пів години побив сотні автомобілів на магістралі А1 Мілан — Неаполь.
Про це повідомляє Corriere della Serra.
Через негоду на трасі між Пʼяченцою і Пармою утворився 8-кілометровий затор, крижані кульки розміром щонайменше із куряче яйце побили стекла та кузови машин.
Також у регіоні затопило низку доріг, подекуди люди залишилися без електрики.
У місті Фіденца буревій пошкодив дах кількох будинків.
Також град зіпсував посіви кукурудзи, сої та соняшнику, які вже мали збирати. За даними Italiafruit News, град знищив приблизно 600 гектарів яблуневих садів у долині Валь-ді-Нон та стільки ж виноградників. Нині встановлюється розмір збитків.
- Тим часом на італійському острові Сардинія, півдні Франції та в Іспанії вирують пожежі, які знищили сотні гектарів лісів і сільськогосподарських угідь. Частина місцевих жителів змушені евакуюватись. Перед цим лісові пожежі охопили США. Вогонь вже знищив понад 4 800 квадратних кілометрів лісу і понад 160 житлових будинків.
- Учені повʼязують таку пожежну активність зі змінами клімату. На півночі США та в Канаді на початку липня фіксували температурні рекорди, які приводили до спалахів. У 2020 році у США згоріло 17 тисяч квадратних кілометрів лісу. Цього року втрати від пожеж можуть бути вдвічі більшими — вже зафіксували 4 тисячі пожеж.
- Минулого тижня у Європі пройшли сильні дощі, які призвели до повеней у Німеччині, Бельгії, Нідерландах та Австрії. Загинули понад 300 людей.