В Италии выпал град размером с куриное яйцо. Ледяные шарики повредили сотни автомобилей и уничтожили урожай

На севере Италии в понедельник, 26 июля, прошел сильный дождь с градом, который за полчаса побил сотни автомобилей на магистрали А1 Милан — Неаполь.

Об этом сообщает Corriere della Serra.

Из-за непогоды на трассе между Пьяченца и Пармой образовалась 8-километровая пробка, ледяные шарики размером минимум с куриное яйцо побили стекла и кузова машин.

Также в регионе затопило ряд дорог, местами люди остались без электричества.

В городе Фиденца ураган повредил крыши нескольких домов.

Также град попортил посевы кукурузы, сои и подсолнечника, которые уже должны были собирать. По данным Italiafruit News, град уничтожил около 600 гектаров яблоневых садов в долине Валь-ди-Нон и столько же виноградников. Сейчас устанавливается размер ущерба.