В Италии выпал град размером с куриное яйцо. Ледяные шарики повредили сотни автомобилей и уничтожили урожай

На севере Италии в понедельник, 26 июля, прошел сильный дождь с градом, который за полчаса побил сотни автомобилей на магистрали А1 Милан — Неаполь.
Об этом сообщает Corriere della Serra.
Из-за непогоды на трассе между Пьяченца и Пармой образовалась 8-километровая пробка, ледяные шарики размером минимум с куриное яйцо побили стекла и кузова машин.
Также в регионе затопило ряд дорог, местами люди остались без электричества.
В городе Фиденца ураган повредил крыши нескольких домов.
Также град попортил посевы кукурузы, сои и подсолнечника, которые уже должны были собирать. По данным Italiafruit News, град уничтожил около 600 гектаров яблоневых садов в долине Валь-ди-Нон и столько же виноградников. Сейчас устанавливается размер ущерба.
- Тем временем на итальянском острове Сардиния, юге Франции и в Испании бушуют пожары, которые уничтожили сотни гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Часть местных жителей вынуждены эвакуироваться. Перед этим лесные пожары охватили США. Огонь уже уничтожил более 4 800 квадратных километров леса и более 160 жилых домов.
- Ученые связывают такую пожарную активность с изменениями климата. На севере США и в Канаде в начале июля фиксировали температурные рекорды, которые приводили к вспышкам. В 2020 году в США сгорело 17 тысяч квадратных километров леса. В этом году потери от пожаров могут быть вдвое больше — уже зафиксировали 4 000 пожаров.
- На прошлой неделе в Европе прошли сильные дожди, которые привели к наводнениям в Германии, Бельгии, Нидерландах и Австрии. Погибли более 300 человек.