Збиток від повені в Німеччині оцінений у мінімум 2 млрд євро

Збиток від повені на заході Німеччини оцінений у мінімум 2 мільярди євро. З цієї суми 1,3 млрд євро — це тільки збитки залізниці.

Про це повідомляють DW і Bild.

«Багато ділянок залізничного полотна зруйновані або змиті. У деяких містах підтоплені вокзали, і їхнє використання стало неможливим», — заявили у Федеральному міністерстві транспорту.

Частину шляхів доведеться зводити заново. За інформацією Deutsche Bahn, на ремонт близько 600 кілометрів залізниці підуть тижні і місяці.