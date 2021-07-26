В Азербайджані запровадили обовʼязкову вакцинацію для низки громадян. У ресторани та ТРЦ пускатимуть за COVID-паспортами

Згідно з документом, з 1 вересня 2021 року співробітники державних органів, а також не менше 80% працівників медичних і фармацевтичних підприємств, наукових та освітніх установ, а також підприємств сфери бізнесу та послуг зобовʼязані отримати першу дозу вакцини проти COVID-19, а з 1 жовтня — другу. В іншому випадку такі громадяни повинні мати довідку про наявність імунітету до коронавірусу після хвороби.

До того ж студенти віком від 18 років повинні мати паспорт COVID-19, який видається після отримання двох вакцин або після одужання від хвороби.

Окрім цього, вказується, що громадяни від 18 років можуть користуватися послугами, що надаються в закритому приміщенні в закладах громадського харчування, готелях чи у великих торгових центрах, тільки якщо у них є паспорт COVID-19.