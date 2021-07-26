В Азербайджане ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан. В рестораны и ТРЦ будут пускать по COVID-паспортам

Согласно документу, с 1 сентября 2021 года сотрудники государственных органов, а также не менее 80% работников медицинских, фармацевтических предприятий, научных и образовательных учреждений и предприятий сферы бизнеса и услуг обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября — вторую. В противном случае такие граждане должны иметь справку о наличии иммунитета к коронавирусу после болезни.

Студенты в возрасте от 18 лет должны иметь паспорт COVID-19, который выдается после получения двух вакцин или после выздоровления от коронавируса.

Также указывается, что граждане от 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в заведениях общественного питания, гостиницах или в крупных торговых центрах, только если у них есть паспорт COVID-19.