В Афганістані після активізації воєнних дій загинула рекордна кількість мирних людей

У травні та червні 2021 року в Афганістані через воєнні дії загинули або отримали серйозні травми 2,4 тисячі мирних жителів. Це найбільший показник з 2009 року, відколи ООН моніторить ситуацію в регіоні.

Про це йдеться в повідомленні Організації Об’єднаних Націй.

Від початку року місія зафіксувала 5 183 жертви серед цивільного населення, з них 1 659 загиблих. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Особливо шокує і викликає глибоке занепокоєння те, що жінки, хлопчики та дівчата склали майже половину всіх жертв серед цивільного населення в першій половині 2021 року», – йдеться в заяві UNAMA.

Антиурядові сили звинувачують у 64% усіх жертв серед цивільного населення, причому за 39% вбитих несуть відповідальність таліби, за майже 9% — угруповання «Ісламська держава». З чиєї вини загинули ще 16% — невідомо.

Бої між екстремістами «Талібану» й афганськими урядовими силами посилилися саме у травні та червні цього року — коли президент США Джо Байден оголосив, що після 20-річної місії американські війська залишать країну до кінця літа.