Олімпійські ігри в Токіо: 13-річна японка стала першою володаркою золота зі скейтбордингу серед жінок

На Олімпійських іграх — 2020 в Токіо 13-річна японка Моміджі Нісія стала першою володаркою золотої медалі зі стріт-скейтбордингу серед жінок. Дівчину визнали однією з наймолодших олімпійських чемпіонок в історії.
Про це повідомляють на сайті Олімпіади.
Срібну медаль завоювала Райсса Ліл із Бразилії, а бронзову — японка Фуна Накаяма.
У стріт-скейтбордингу цьогоріч змагалися одразу дві наймолодші спортсменки Олімпіади: 13-річна Моміджі Нісія та 13-річна Райсса Ліл.
Це був «наймолодший пʼєдестал» за всю історію Олімпіади. Однак Нісію не визнали наймолодшою призеркою, оскільки вона на 63 дні старша за американку Марджорі Гестрінг, яка здобула золото у 1936 році. Тоді їй було 13 років 267 днів.
- Днем раніше японець Юто Хорігоме став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу.
- Рішення включити скейтбординг у програму Олімпіади ухвалили в червні 2016 року. Програму в майбутньому поповнять скелелазіння, серфінг і брейк-данс.
- Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня до 8 серпня, а Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- У день відкриття Олімпіади у столиці Японії пройшли масові протести. Японці вимагають скасувати змагання через поширення коронавірусу. Раніше ігри масово бойкотували волонтери.