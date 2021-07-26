Олімпійські ігри в Токіо: 13-річна японка стала першою володаркою золота зі скейтбордингу серед жінок

На Олімпійських іграх — 2020 в Токіо 13-річна японка Моміджі Нісія стала першою володаркою золотої медалі зі стріт-скейтбордингу серед жінок. Дівчину визнали однією з наймолодших олімпійських чемпіонок в історії.

Це був «наймолодший пʼєдестал» за всю історію Олімпіади. Однак Нісію не визнали наймолодшою призеркою, оскільки вона на 63 дні старша за американку Марджорі Гестрінг, яка здобула золото у 1936 році. Тоді їй було 13 років 267 днів.