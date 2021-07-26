Олимпийские игры в Токио: 13-летняя японка стала первой обладательницей золота по скейтбордингу среди женщин

На Олимпийских играх — 2020 в Токио 13-летняя японка Момиджи Нисия стала первой обладательницей золотой медали в стрит-скейтбординге среди женщин. Девушку признали одной из самых молодых олимпийских чемпионок в истории.

Об этом сообщается на сайте Олимпиады.

Серебряную медаль завоевала Райсса Лил из Бразилии, а бронзовую — японка Фуна Накаяма.

В стрит-скейтбординге в этом году соревновались сразу две самые молодые спортсменки Игр: 13-летняя Момиджи Нисия и 13-летняя Райсса Лил.