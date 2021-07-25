Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал японец Хоригоме

На летних Олимпийских играх в Токио разыграли первые в истории олимпийские медали по скейтбордингу. Золото в дисциплине «стрит» взял японец Юто Хоригоме.
Японец завоевал титул чемпиона мира с результатом 37,18. В финале он выполнил четыре из пяти трюков. При этом во время предварительных заездов Хоригоме показал шестой результат, набрав 33,75 балла.
Серебряную медаль в дисциплине завоевал бразилец Келвин Хофлер (36,15 балла), а бронзовую — американец Джаггер Итон (35,35 балла).
- Решение о включении скейтбординга в программу Олимпиады приняли в июне 2016 года. Программу в будущем пополнят скалолазание, серфинг и брейк-данс.
- Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- В день открытия Олимпиады в столице Японии прошли массовые протесты. Японцы требуют отменить соревнования из-за распространения коронавируса. Ранее игры массово бойкотировали волонтеры.