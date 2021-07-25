Першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу став японець Хорігоме

На Літніх Олімпійських іграх в Токіо розіграли перші в історії олімпійські медалі зі скейтбордингу. Золото в дисципліні «стріт» взяв японець Юто Хорігоме.
Японець виборов титул чемпіона світу з результатом 37,18. У фіналі він виконав чотири з пʼяти трюків. При цьому під час попередніх заїздів Хорігоме показав шостий результат, набравши 33,75 балу.
Срібну медаль у дисципліні виборов бразилець Келвін Хофлер (36,15 балу), а бронзову — американець Джаггер Ітон (35,35 балу).
- Рішення про включення скейтбордингу в програму Олімпіади прийняли в червні 2016 року. Програму у майбутньому поповнять скелелазіння, серфінг та брейк-данс.
- Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня, а Паралімпіада — з 24 серпня по 5 вересня.
- У день відкриття Олімпіади в столиці Японії пройшли масові протести. Японці вимагають скасувати змагання через поширення коронавірусу. Раніше ігри масово бойкотували волонтери.