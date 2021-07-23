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У Токіо відкрилася «ковідна» Олімпіада-2020. Церемонія пройшла на порожньому стадіоні, під яким протестували. Але фотографії все одно гарні. Негайно подивіться їх!

Автор:
Дмитро Раєвський
Редактор:
Євген Спірін
Дата:

Двадцять третього червня о 14:00 почалося відкриття Літніх Олімпійських ігор у Токіо. Через пандемію Міжнародний олімпійський комітет переніс ігри на рік вперед, але у назві залишив рік 2020-й. За рік ковід нікуди не подівся, тому ця Олімпіада — унікальна за заходами безпеки. Маршрут традиційної естафети олімпійського вогню пройшов обабіч міст і без глядачів. Подивитися на самі ігри наживо зможуть тільки японці — іноземних глядачів не буде. Всі спортсмени пройшли вакцинацію, а їхні контакти між собою в олімпійському селищі строго обмежені. Попри заходи на коронавірус уже захворіло 15 осіб з персоналу Олімпіади й один супроводжувач з команди спортсменів, але його імʼя і країну не розголошують. Кваліфікаційні ігри почалися ще до відкриття — в бейсболі, софтболі, футболі та стрільбі. Чотири українські спортсмени вже пройшли кваліфікацію зі стрільби з лука. А під стадіоном зібралися японці, які протестують проти проведення Олімпійських ігор під час пандемії. Як пройшло відкриття найзакритішої Олімпіади в історії — дивіться в фотографіях. Запис онлайн-трансляції можна подивитися тут.

Церемонія відкриття на Олімпійському стадіоні. Спортсмен стоїть у промені світла під час виступу, 23 липня 2021 року, Токіо.

Церемонія відкриття на Олімпійському стадіоні. Спортсмен стоїть у промені світла під час виступу, 23 липня 2021 року, Токіо.

Getty Imades / Picture alliance / Contributor

Президент Франції Емманюель Макрон на Олімпійському стадіоні в Токіо під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року, 23 липня 2021 року.

Президент Франції Емманюель Макрон на Олімпійському стадіоні в Токіо під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року, 23 липня 2021 року.

Dylan Martinez - Pool / Pool / Getty Images

Порожній Олімпійський стадіон перед церемонією відкриття Олімпійських ігор 2020 року, 23 липня 2021 року, Токіо.

Порожній Олімпійський стадіон перед церемонією відкриття Олімпійських ігор 2020 року, 23 липня 2021 року, Токіо.

Icon Sportswire / Contributor

Артисти танцюють під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на Олімпійському стадіоні, 23 липня 2021 року.

Артисти танцюють під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на Олімпійському стадіоні, 23 липня 2021 року.

Jamie Squire / Staff / Getty Images

Підняття національного прапора Японії під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року на Олімпійському стадіоні в Токіо, 23 липня 2021 року.

Підняття національного прапора Японії під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року на Олімпійському стадіоні в Токіо, 23 липня 2021 року.

FRANCK FIFE / Contributor / Getty Images

Прапороносці української команди Олена Костевич і Богдан Нікішин очолюють делегацію під час церемонії відкриття Олімпіади-2020, 23 липня 2021 року, Токіо.

Прапороносці української команди Олена Костевич і Богдан Нікішин очолюють делегацію під час церемонії відкриття Олімпіади-2020, 23 липня 2021 року, Токіо.

MARTIN BUREAU / Contributor / Getty Images

Феєрверк на Олімпійському стадіоні під час церемонії відкриття Олімпіади-2020, 23 липня 2021 року, Токіо.

Феєрверк на Олімпійському стадіоні під час церемонії відкриття Олімпіади-2020, 23 липня 2021 року, Токіо.

Hannah McKay - Pool / Pool / Getty Images

Поліцейські під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року блокують протестувальників біля Олімпійського стадіону, Токіо, 23 липня 2021 року.

Поліцейські під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року блокують протестувальників біля Олімпійського стадіону, Токіо, 23 липня 2021 року.

YUKI IWAMURA / Contributor / Getty Images

Фінал церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року на Олімпійському стадіоні в Токіо, 23 липня 2021 року.

Фінал церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року на Олімпійському стадіоні в Токіо, 23 липня 2021 року.

Richard Heathcote / Staff / Getty Images