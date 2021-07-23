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В Токио открылась «ковидная» Олимпиада-2020. Церемония прошла на пустом стадионе, под которым протестовали. Но фотографии все равно красивые — срочно посмотрите!

Автор:
Дмитрий Раевский
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:

Двадцать третьего июня в 14:00 началось открытие Летних Олимпийских игр в Токио. Из-за пандемии Международный олимпийский комитет перенес игры на год вперед, но в названии оставил год 2020-й. За год ковид никуда не делся, поэтому нынешняя Олимпиада — уникальная по мерам безопасности. Маршрут традиционной эстафеты олимпийского огня прошел в стороне от городов и без зрителей. Посмотреть на сами игры вживую смогут только японцы — иностранных зрителей не будет. Все спортсмены прошли вакцинацию, а их контакты между собой в олимпийской деревне строго ограничены. Несмотря на меры, коронавирусом уже заболело 15 человек из персонала Олимпиады и один сопровождающий из команды спортсменов, но его личность и страна не раскрываются. Квалификационные игры начались еще до открытия — в бейсболе, софтболе, футболе и стрельбе. Четыре украинских спортсмена уже прошли квалификацию по стрельбе из лука. А под стадионом собрались японцы, протестующие против проведения Олимпийских игр во время пандемии. Как прошло открытие самой закрытой Олимпиады в истории — смотрите в фотографиях. Запись онлайн-трансляции можно посмотреть тут.

Церемония открытия на Олимпийском стадионе. Спортсмен стоит в круге света во время выступления, 23 июля 2021 года, Токио.

Церемония открытия на Олимпийском стадионе. Спортсмен стоит в круге света во время выступления, 23 июля 2021 года, Токио.

Getty Imades / Picture alliance / Contributor

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Олимпийском стадионе в Токио во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года, 23 июля 2021 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Олимпийском стадионе в Токио во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года, 23 июля 2021 года.

Dylan Martinez - Pool / Pool / Getty Images

Пустой Олимпийский стадион перед церемонией открытия Олимпийских игр 2020 года, 23 июля 2021 года, Токио.

Пустой Олимпийский стадион перед церемонией открытия Олимпийских игр 2020 года, 23 июля 2021 года, Токио.

Icon Sportswire / Contributor

Артисты танцуют во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио на Олимпийском стадионе, 23 июля 2021 года.

Артисты танцуют во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио на Олимпийском стадионе, 23 июля 2021 года.

Jamie Squire / Staff / Getty Images

Поднятие национального флага Японии во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года на Олимпийском стадионе в Токио, 23 июля 2021 года.

Поднятие национального флага Японии во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года на Олимпийском стадионе в Токио, 23 июля 2021 года.

FRANCK FIFE / Contributor / Getty Images

Знаменосцы украинской команды Елена Костевич и Богдан Никишин возглавляют делегацию во время церемонии открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года, Токио.

Знаменосцы украинской команды Елена Костевич и Богдан Никишин возглавляют делегацию во время церемонии открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года, Токио.

MARTIN BUREAU / Contributor / Getty Images

Фейерверк на Олимпийском стадионе во время церемонии открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года, Токио.

Фейерверк на Олимпийском стадионе во время церемонии открытия Олимпиады-2020, 23 июля 2021 года, Токио.

Hannah McKay - Pool / Pool / Getty Images

Полицейские во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года блокируют протестующих у Олимпийского стадиона, Токио, 23 июля 2021 года.

Полицейские во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года блокируют протестующих у Олимпийского стадиона, Токио, 23 июля 2021 года.

YUKI IWAMURA / Contributor / Getty Images

Финал церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года на Олимпийском стадионе в Токио, 23 июля 2021 года.

Финал церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года на Олимпийском стадионе в Токио, 23 июля 2021 года.

Richard Heathcote / Staff / Getty Images