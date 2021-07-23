В Токио открылась «ковидная» Олимпиада-2020. Церемония прошла на пустом стадионе, под которым протестовали. Но фотографии все равно красивые — срочно посмотрите!

Двадцать третьего июня в 14:00 началось открытие Летних Олимпийских игр в Токио. Из-за пандемии Международный олимпийский комитет перенес игры на год вперед, но в названии оставил год 2020-й. За год ковид никуда не делся, поэтому нынешняя Олимпиада — уникальная по мерам безопасности. Маршрут традиционной эстафеты олимпийского огня прошел в стороне от городов и без зрителей. Посмотреть на сами игры вживую смогут только японцы — иностранных зрителей не будет. Все спортсмены прошли вакцинацию, а их контакты между собой в олимпийской деревне строго ограничены. Несмотря на меры, коронавирусом уже заболело 15 человек из персонала Олимпиады и один сопровождающий из команды спортсменов, но его личность и страна не раскрываются. Квалификационные игры начались еще до открытия — в бейсболе, софтболе, футболе и стрельбе. Четыре украинских спортсмена уже прошли квалификацию по стрельбе из лука. А под стадионом собрались японцы, протестующие против проведения Олимпийских игр во время пандемии. Как прошло открытие самой закрытой Олимпиады в истории — смотрите в фотографиях. Запись онлайн-трансляции можно посмотреть тут.