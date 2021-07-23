Украинские спортсмены начали выступления на Олимпиаде в Токио. Первыми соревновались лучники

Сборная Украины начала выступления на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то, что официальное открытие Олимпиады состоится в 14:00 по киевскому времени, уже несколько дней идут предварительные квалификации.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

21 и 22 июля проходили предварительные соревнования в бейсболе, софтболе, футболе и тренировки в стрельбе. Но в этих видах спорта сборная Украины своих представителей не имеет.

Зато 23 июля стартовали квалификации среди стрелков из лука. Здесь будут соревноваться сразу четыре члена сборной Украины — три женщины (Вероника Марченко, Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова) и один мужчина (Алексей Губнин).

Все три украинки преодолели квалификацию и прошли в следующий раунд. Марченко заняла 35 место, Павлова — 41, а Сиченикова — 54. В плей-офф проходили 64 лучшие лучницы.

Также украинки смогли квалифицироваться в командных соревнованиях. По результатам их выступлений в целом Украина заняла 11 место из 12, которые проходят в следующий раунд.

Прошел квалификацию и Алексей Губнин. Он занял 28 место. Но в квалификации смешанных команд (женщины и мужчины) сборная Украины уже вылетела — она заняла 18 место, а в следующий раунд квалифицировались только 16.

Также во время квалификации был побит олимпийский рекорд, который еще в 1996 году установила украинка Лина Герасименко. Она тогда набрала 673 очка за раунд. Но в Токио кореянка Сан Ан получила 680 очков.