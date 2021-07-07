Украина объявила состав сборной на Олимпиаду в Токио. Туда поедет наименьшее количество спортсменов за всю историю

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной для участия в летних Олимпийских играх в Токио.

Об этом пишет пресс-служба НОК.

«Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос игор с 2020г на 2021, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь за право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты», — говорится в сообщении.

Всего на соревнования поедут 158 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. Это наименьшее количество за всю историю участия Украины в летней Олимпиаде. В 2016 году на Олимпиаду в Рио приехали 206 украинцев, а в другие годы эта цифра была еще больше.

В состав сборной не попал олимпийский чемпион Олег Верняев (гимнаст) и чемпион Европы и мира Дмитрий Чумак (тяжелоатлет). Оба они временно отстранены от спорта из-за расследования и подозрения в допинге.

В то же время в перечне есть много известных имен: это и борец и нардеп Жан Беленюк, и дзюдоистка Дарья Билодид, и легкоатлетки Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, и теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и другие.