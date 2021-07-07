Україна оголосила склад збірної на Олімпіаду в Токіо. Туди поїде найменша кількість спортсменів за всю історію

Національний олімпійський комітет України затвердив склад збірної для участі у літних Олімпійських іграх у Токіо.

Про це пише пресслужба НОК.

«Незважаючи на вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення Ігор з 2020го на 2021 рік, українські спортсмени долали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборюючи право представляти країну в змаганнях найсильніших атлетів планети», — йдеться у повідомленні.

Загалом на змагання поїдуть 158 спортсменів, які візьмуть участь у 25 видах спорту. Це найменша кількість за всю історію участі України у літній Олімпіаді. У 2016 році на Олімпіаду в Ріо приїхали 206 українців, а в інші роки ця цифра була ще більшою.

До складу збірної не потрапив олімпійський чемпіон Олег Верняєв (гімнаст) та чемпіон Європи і світу Дмитро Чумак (важкоатлет). Обидва вони тимчасово відсторонені від спорту через розслідування та підозри у допінгу.

Водночас у переліку є багато відомих імен: це і борець та нардеп Жан Беленюк, і дзюдоїстка Дар’я Білодід, і легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, і тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та інші.