На Олімпійські ігри в Токіо їде 12-річна британка — вона наймолодша спортсменка збірної країни

Цьогоріч скейтбординг дебютує як олімпійський вид спорту. Скай Браун буде 13 років і 11 днів, коли вона виступить 4 серпня в парку Ariake Urban Sports Park. Попередньою наймолодшою ​​олімпійською чемпіонкою Великої Британії була плавчиха Марджері Хінтон, якій було 13 років і 44 дні, коли вона брала участь у змаганнях 1928 року в Амстердамі.

12-річну Скай Браун із Великої Британії включили в команду зі скейтбордингу на майбутніх Олімпійських іграх в Токіо — вона наймолодший літній олімпієць Британії.

«Це божевільне почуття. Це більше, ніж мрія, що збулася. Це божевілля. Я так схвильована, я буду старатися з усіх сил для Британії», — сказала дівчинка.

Також у команді скейтбордингу Великої Британії буде 14-річна Бомбетт Мартін.

«Вони обидві увійдуть в історію як перші скейтбордисти олімпійської збірної Британії, а Скай також увійде у власну історію, коли стане нашим наймолодшим літнім олімпійцем», — сказав Марк Інгленд, керівник місії Британії на Олімпійських іграх у Токіо.