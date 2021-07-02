На Олимпийские игры в Токио едет 12-летняя британка — она самая молодая спортсменка сборной страны

12-летнюю Скай Браун из Великобритании включили в команду по скейтбордингу на предстоящих Олимпийских играх в Токио — она самый молодой летний олимпиец Великобритании. Об этом сообщает Business Insider. В этом году скейтбординг дебютирует как олимпийский вид спорта. Скай Браун будет 13 лет и 11 дней, когда она выступит 4 августа в парке Ariake Urban Sports Park. Предыдущей самой молодой олимпийской чемпионкой Великобритании была пловчиха Марджери Хинтон, которой было 13 лет и 44 дня, когда она участвовала в соревнованиях 1928 года в Амстердаме.

«Это сумасшедшее чувство. Это больше, чем сбывшаяся мечта. Это безумие. Я так взволнована, я буду стараться изо всех сил для Британии», — сказала девочка. Также в команде скейтбординга Великобритании будет 14-летняя Бомбетт Мартин. «Обе войдут в историю как первые скейтбордисты команды Великобритании, а Скай также войдет в собственную историю, когда станет нашим самым молодым летним олимпийцем», — сказал Марк Ингленд, руководитель миссии Великобритании на Олимпийских играх в Токио.

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