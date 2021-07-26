На Олімпіаді в Токіо коронавірусом заразилися вже майже 150 учасників

Серед учасників Олімпійських ігор у Токіо зафіксували вже 148 випадків коронавірусу.

Про це пише Kyodo News.

Протягом минулої доби зафіксовано 16 нових заражень. Зокрема, позитивний тест на COVID-19 отримали три спортсмени, громадянство яких не уточнюється. Решта інфікованих — члени персоналу Олімпіади.

Організаційний комітет заявив, що спортсмени й один з представників персоналу відтепер не проживають на території Олімпійського селища. Позитивний тест на коронавірус отримали шість жителів Японії, решта — громадяни інших країн.