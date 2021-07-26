На Олимпиаде в Токио коронавирусом заразились уже почти 150 участников

Среди участников Олимпийских игр в Токио зафиксировали уже 148 случаев коронавируса.

Об этом пишет Kyodo News.

За прошедшие сутки выявили 16 новых заражений. В частности, положительный тест на COVID-19 получили три спортсмена, гражданство которых не уточняется. Остальные инфицированные — члены персонала Олимпиады.

Организационный комитет заявил, что спортсмены и один из представителей персонала больше не проживают на территории Олимпийской деревни. Положительный тест на коронавирус получили шесть жителей Японии, остальные — граждане других стран.