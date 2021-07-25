У Львівській області у трьох осіб виявили зараження COVID-штамом «Дельта»

У Львівській області зафіксовано три випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії.

Про це повідомляє Львівська обласна адміністрація.

«Дельта»-штам підтвердив Центр громадського здоровʼя Києва. З області до нього направили шість ПЛР-тестів, три з яких дали позитивний результат.

Хворі під час інкубаційного періоду перебували у Великій Британії (2 людини) і Росії (1 людина). Всі вони проходять стаціонарне лікування і незабаром повинні одужати.