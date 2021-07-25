Во Львовской области у трех человек обнаружили заражение COVID-штаммом «Дельта»

Во Львовской области зафиксировано три случая заражения штаммом коронавируса «Дельта», который впервые выявили в Индии.
Об этом сообщает Львовская областная администрация.
«Дельта»-штамм подтвердил Центр общественного здоровья Киева. Из области в него направили шесть ПЦР-тестов, три из которых дали позитивный результат.
Больные во время инкубационного периода находились в Великобритании (2 человека) и России (1 человек). Все они проходят стационарное лечение и вскоре должны выздороветь.
- На этой неделе штамм «Дельта» выявили у шестерых больных в Александровской больнице Киева. Штамм уже начал распространятся в Украине и доминирует в Европе.
- В Минздраве прогнозируют возвращение Украины в «красную» зону карантина.