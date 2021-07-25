Во Львовской области у трех человек обнаружили заражение COVID-штаммом «Дельта»

Во Львовской области зафиксировано три случая заражения штаммом коронавируса «Дельта», который впервые выявили в Индии.

Об этом сообщает Львовская областная администрация.

«Дельта»-штамм подтвердил Центр общественного здоровья Киева. Из области в него направили шесть ПЦР-тестов, три из которых дали позитивный результат.

Больные во время инкубационного периода находились в Великобритании (2 человека) и России (1 человек). Все они проходят стационарное лечение и вскоре должны выздороветь.