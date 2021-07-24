Вітренко відповів на пропозицію «Газпрому» щодо транзиту газу: Нам не потрібні домовленості, за якими гроші з України йдуть в Росію

Пропозиції Росії щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського блакитного палива є неприйнятними.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі програми «Україна сьогодні» на телеканалі «Україна 24», коментуючи заяву голови правління «Газпрому» Олексія Міллера.

«Це [заяву Міллера] можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякав на це прямо, включали й імпорт російського газу», — наголосив він.

Також Вітренко нагадав, що Росія завжди наполягала, щоб Україна купувала багато російського газу за ціною, яка є значно вищою за ринкову.

«І наслідком усього цього було те, що ми в середньому сплачували на $5 млрд більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит», — додав голова правління «Нафтогазу».