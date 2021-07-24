Витренко ответил на предложение «Газпрома» о транзите газа: Нам не нужны договоренности, по которым деньги из Украины идут в Россию

Предложения России по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки российского голубого топлива являются неприемлемыми.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире программы «Украина сегодня» на телеканале «Украина 24», комментируя заявление главы правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«Это [заявление Миллера] можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа», — подчеркнул он.

Также Витренко напомнил, что Россия всегда настаивала, чтобы Украина покупала много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной.

«И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $ 5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — добавил глава правления «Нафтогаза».